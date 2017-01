Den SPD-Chef, Vizekanzler a Wirtschaftsminister hätt seng Decisioun no interne Gespréicher geholl, mellt d'Bild-Zeitung. Hie soll och vum fréiere Kanzler Gerhard Schröder dréngend dozou opgefuerdert gi sinn, ze kandidéieren.



De Parteivirstand vun der SPD huet iwwerdeems op Twitter geschriwwen, dass et sech just ëm Spekulatioune géif handelen. Et géif dobäi bleiwen, dass d'Fro vun der Kanzlerkandidatur eréischt den 29. Januar decidéiert gëtt.