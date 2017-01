De 36 Joer ale Mann vum Trump senger Duechter Ivanka soll als Senior Adviser an d'Wäisst Haus kommen, mellen ënnert anerem d'Washington Post an de Sender NBC. Den Jared Kushner war scho während dem Wahlkampf eng fest Gréisst am Trump sengem Beroderteam. Hien hat sech ënnert anerem em déi digital Strategie vum Wahlkampf gekëmmert.



Vun en Dënschdeg un hëlt den amerikanesche Senat déi eenzel Kandidaten, fir déi eenzel Regierungsposten iwwerdeems genee ënnert d'Lupp, déi den zukünftege President Donald nominéiert huet. Den Optakt mécht de Kandidat fir de Poste vum Justizministère, de Senateur Jeff Sessions. Hie wäert während zwee Deeg vun der Justizkommissioun vum Senat gehéiert ginn.



Jeff Sessions



Am Laf vun der Woch mussen och nach den designéierten Ausseminister Rex Tillerson an den Deputéierte Mike Pompeo, den neie Chef vum CIA soll ginn, virum Senat aussoen. Vill vum Trump sengen Nominatioune sinn ëmstridden. Trotzdem dierft de Senat gréng Luucht ginn, well dem zukünftegen amerikanesche President seng Republikanesch Partei d'Majoritéit huet.





De Président Sortant, Barack Obama, hält an der Nuecht op e Mëttwoch seng lescht Ried. An senger Heemechtsstad Chicago zitt hie Bilan vun deenen aacht Joer, déi hien als éischten afroamerikanesche President am Wäissen Haus war. Den 20. Januar trëtt hien offiziell zeréck. Den Dag iwwerhëlt den Donald Trump dann de Poste vum nächsten US-President. A senger Ried wäert de Barack Obama sécherlech och deen een oder anere Message u säin Nofolger placéieren.

Déi amerikanesch Regierung huet iwwregens weider Sanktioune géint Russland verhaangen. De Chef vun der russescher Enquêtëkommissioun, Alexander Bastrynk an déi zwee presuméiert Mäerder vum russeschen Ex-Spioun a spéidere Kreml-Géigner Alexander Litwinenko goufen op eng Sanktiounslëscht gesat. Dat hunn den amerikanesche Finanz- an Ausseministère e Méindeg den Owend bekannt ginn. Dës Lëscht suergt zanter Jore fir Spannungen tëscht Washington a Moskau. Déi betraffe Leit, déi op dëser Lëscht stinn, kréie kee Visa fir an d'USA anzereesen.