D'Parlament zu Ankara huet an der Nuecht op en Dënschdeg dofir gestëmmt, eng Debatt iwwert déi geplangte Reform ze féieren.

Dat mellt déi staatlech Noriichtenagence Anadolu.



Deemno hu sech 338 Deputéiert vun den am ganzen 480 dofir ausgeschwat. An engem nächste Schrëtt gëtt dann iwwert all eenzele vun deenen 18 Artikel an der Reform beroden an ofgestëmmt.



D'Verfassungsreform ass héich ëmstridden, well se dem Erdogan däitlech méi Pouvoire gëtt an d'Parlament géif schwächen.