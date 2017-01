An engem norwegeschen Héichsécherheetsprisong fänkt um Dënschdeg den Appellsprozess iwwert d'Haftkonditioune vum rietsextremen Attentäter un.

D'Riichter sollen decidéieren, ob d'Konditiounen, ënnert deenen hien inhaftéiert ass, effektiv géint déi europäesch Mënscherechtskonventioun verstoussen.



Een entspriechend Uerteel vum Abrëll zejoert war bei ville Familljemembere vun den Affer op Onversteesdemech gestouss. De Staat war an Appell gaangen.



De Prozess ass op 6 Verhandlungsdeeg ugesat. Wéini d'Uerteel gesprach gëtt, ass nach net gewosst.



De Rietsextremist Breivik hat am Juli 2011 fir d'éischt 8 Mënsche während enger Bommenattack zu Oslo ëmbruecht an duerno op der Insel Utöya 69 Persounen, dorënner vill jonk Leit, erschoss. Hie gouf zu 21 Joer Prisong veruerteelt.