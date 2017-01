© AFP (Archiv)

De Mann aus engem Flüchtlingslager nërdlech vun Nablus hätt d'Zaldoten an der Nuecht op en Dënschdeg mat engem Messer attackéiert, heescht et vun der israelescher Arméi. Hien hätt eng Warnung ignoréiert.



Doropshin hätten d'Zaldoten du geschoss. Aner Palestinenser hunn Truppen no Donnéeë vun der Arméi mat Sprengsätz attackéiert an hätten och geschoss.