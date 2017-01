De geeschtleche Chef vum Land, den Ayatollah Ali Chamenei zelebréiert d'Trauerzeremonie.De Rafsandschani war e Sonndeg am Alter vun 82 Joer gestuerwen. Hie gëtt am Mausoleum vum Revolutiounsleader Ayatollah Kohmeini bäigesat.Zu Éiere vum Verstuerwenen hänken iwwerall an der Haaptstad Teheran d'Fändelen op Hallefmast an et goufe Panneaue mam Portrait vum fréieren iranesche President opgehaangen.