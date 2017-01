Engem neiste Bilan no si bei den Iwwerschwemmungen an Thailand op d'mannst 30 Persoune gestuerwen.

De Süde vum Land ass nëmme nach schwéier iwwert de Buedem z’erreechen, well 2 Autobunnsbrécken an e Koup gefall sinn, an och den Zuchtrafic brooch läit. Ronn 12 Provënzen am Süde vum Land sinn vun den Iwwerschwemmunge betraff. 360.000 Haiser stinn ënnert Waasser.