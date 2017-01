Um Dënschdeg de Muere gouf de Reakter, an dem et 2014 zu engem Virfall komm war, gestoppt.

Als Grond, nennt de Bedreiwer Damp deen am Maschinneraum ausgestouss gouf. An där Nuklearzentral gouf et 2014 ee Virfall. Bannent 37 Minutten waren e puer Dausend Liter Ueleg ausgelaf, an enger net nuklearer Partie vum Reakter. Eng Enquête war opgemaach ginn wéinst Sabotage. Eng zousätzlech gouf am Dezember d’lescht Joer ugefrot.