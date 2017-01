Et war eng ganz engagéiert an deelweis och emotional Ried, déi den nach US-President Barack Obama an der Nuecht op e Mëttwoch zu Chicago gehalen huet.

"Yes we did"

Et war säi leschten offiziellen Optrëtt, éier hien d'nächst Woch aus dem Wäissen Haus plënnert. Et war den Appell u seng Kompatrioten, zesummenzehalen a sech aktiv ze engagéieren. Ongläichheeten, virun allem tëscht Schwaarzen a Wäisse misst iwwerwonne ginn, sou de Barack Obama.





Extrait Barack Obama



"Mir sinn nach net do, wou mer hi wëllen", sot hie virun e puer Dausend Supporter. "Trotzdem wier Amerika haut eng besser Plaz, wéi zu dem Zäitpunkt, wou mer ugefaangen hunn."Zum Schluss vu senger Ried huet hien an engem ganz emotionale Moment seng Fra Michelle, souwéi seng zwou Duechteren a säi Vizepresident Joe Biden gewierdegt.De Barack Obama war den éischten afroamerikanesche President an der Geschicht vum Wäissen Haus. E Freideg 8-Deeg gëtt hie säi Posten offiziell of, da gëtt den Donald Trump als neien Staats- a Regierungschef vereedegt.

Et ass déi éischt Pressekonferenz zanter senger Wahlvictoire. Den zukünftege President Donald Trump trëtt um Mëttwoch eng éischte Kéier offiziell virun d'Press. An de leschten zwee Méint hat hie mat der Ëffentlechkeet an éischter Linn iwwert déi sozial Medien, wéi Twitter kommunizéiert. Op der Pressekonferenz dierft et ënnert anerem drëm goen, wéi sech den Immobilien-Milliardär vu senge geschäftlechen Aktivitéite wëll distanzéieren, fir Interessekonflikter ze verhënneren.

Parallel zu der Pressekonferenz um Mëttwoch, fiert de Senat zu Washington mat den Hearinge vun de Kandidate fir déi zukünfteg Regierung virun. Um Mëttwochsteet ënnert anerem den designéierten Ausseminister Rex Tillerson, de Chef vum Pëtrolskonzern ExxonMobil, Ried an Äntwert.

Den Donald Trump gesäit sech iwwregens als Affer vun enger politescher Hexejuegd. Meldungen, deemno déi russesch Regierung am Besëtz soll sinn vun Informatiounen, déi hie sollen diskreditéieren, wiere "Fake News", sou den zukünftegen US-President um Dënschdeg den Owend op Twitter. CNN hat do virdru gemellt, dass de Chef vum amerikanesche Geheimdéngscht dem Donald Trump d'lescht Woch Dokumenter presentéiert hätt, deemno Moskau Informatiounen hätt iwwert d'Privatliewen an d'Finanze vum designéierte President. Detailer wollt d'Noriichtechaîne awer keng nennen.