D'Uerteelt huet de Jury en Dënschdeg no dräi Stonne laange Berodunge bekannt ginn. No Donnéeë vun de Justizautoritéiten ass dëst domadder déi éischt Persoun, déi dem Gesetz no wéinst Haassverbriechen d'Doudesstrof kritt. D'Uerteel vum Jury war unanime.



Hien hat seng Affer de 17. Juni 2015 aus rassistesche Motiver an enger Kierch ëmbruecht. Hie war an all den 33 Uklopunkte fir schëlleg gesprach ginn.