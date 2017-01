© AFP Archivbild

D'Fra war mat hirem klenge Jong ënnerwee fir an d'Schoul, wéi si op där glater a verschneiter Strooss, d'Kontroll iwwert hiren Auto verluer huet.De Won ass ee Rampli erof an eng Baach gefall an ass um Daach leie bliwwen.Déi 30 Joer al Fra huet d'Ongléck net iwwerlieft. Wéi duerch ee Wonner ass hirem Jong vu fënnef Joer awer näischt geschitt. Allerdéngs gouf den Auto eréischt e puer Stonne méi spéit vun engem Buschauffer entdeckt.D'Kand hat et fäerdeg bruecht sech aus dem Auto ze befreien an huet niewendrun op Hëllef gewaart. Hie koum mat Ënnerkillungen an d'Spidol.