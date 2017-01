Moskau dementéiert, Material ze hunn, dat den zukünftegen amerikaneschen President Donald Trump géif belaaschten - iwwer Sex mat Prostituéierten a Geschäfter mat Russland.CNN, d'New York Times an de Guardian haten dat gemellt. Demokraten, awer och Republikaner hätten den Optrag ginn, dëst Material ze sammelen.Den Trump selwer seet, et wiere falsch Nouvellen an eng politesch Hexejuegd. Meldungen, deemno déi russesch Regierung am Besëtz soll si vun Informatiounen, déi hie sollen diskreditéieren, wiere "Fake News", sou den zukünftegen US-President um Dënschdeg den Owend op Twitter.Villäicht seet den Donald Trump um Mëttwoch och eppes dozou op senger éischter Pressekonferenz zanter senger Wahlvictoire.An der Haaptsaach wäert et awer drëm goen, wéi sech den Immobilie-Milliardär vu senge geschäftlechen Aktivitéiten wëll distanzéieren, fir Interessekonflikter ze verhënneren.An de leschten zwee Méint hat den Trump mat der Ëffentlechkeet an éischter Linn iwwert déi sozial Medie wéi Twitter kommunizéiert.Parallel zu der Pressekonferenz um Mëttwoch fiert de Senat zu Washington mat den Hearinge vun de Kandidate fir déi zukünfteg Regierung virun. Um Mëttwoch steet ënnert anerem den designéierten Ausseminister Rex Tillerson, de Chef vum Pëtrolskonzern ExxonMobil, Ried an Äntwert.