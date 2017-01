Déi éisträichesch Vollekspartei fuerdert, datt d'Land nach just 17.000 Immigranten am Joer eranzeloossen. An Däitschland konnt een eng Baisse feststellen.

Eng Kontroll op der Grenz tëscht Éisträich an Däitschland. © AFP (Archiv)

hat d’lescht Joer vill manner Flüchtlingen, déi am Land Asyl ugefrot hunn, wéi dat Joer virdrunner. Wéi et vum Inneministère heescht, hätten 2016 eng 280.000 Persoune Schutz gefrot. Am Verglach mat 2015 ass dat eng massiv Baisse. Deemools waren et nach 890.000 Refugiéeën.Anwëll d’ÖVP déi iewescht Grenz vun de Migranten, déi an d’Land gelooss ginn, op 17.000 Persoune limitéieren. Dat ganzt wier als Metapher ze gesinn, esou den Reinhold Mitterlehner. Et misst ee weisen, datt d’Integratioun eng Noutwendegkeet wier an d’Populatioun wier am Moment veronséchert. D’Quote vun 17.000 Demandeure misst och iwwert déi nächst Jore gëllen, bis elo war dës op 37.500 Migranten limitéiert.