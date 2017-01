© RTL (Archiv)

Wéi d'Niewsblad mellt, hätt d'Agence Maritimes an déi flämesch Autoritéiten déi Donnéeë bekannt ginn. Dobäi soll grad d'Mier an der Nuecht vum 11. op den 12. Januar, sou wéi och de ganzen Donneschdeg iwwer, méi héich sinn, wéi normal. Bis zu 15 Zentimeter soll d'Waasser méi héij sinn, wéi ëm Chrëschtdag 2013 an donieft gi Welle bis zu 4 Meter erwaard. Grond heifir ass e Stuerm mat bis zu enge Wandstäerkt vun 12, deen an der Nuecht an och am Dag op d'Belsch Plage trëfft.De Steve Timmermans, Conseiller vum AMDK, schwätzt vun enger ganz schlëmmer Situatioun. "Cette tempête pourrait être la pire en cinquante ans. Par conséquent, nous devons prendre des mesures supplémentaires" Verschidde Strukture ginn extra geséchert a mat Sandsäck verstäerkt. D'Diguë laanscht Plage gi fir de Publique gespaart an et huet een extra Mesure getraff, fir méiglech Iwwerschwemmungen ze verhënneren. Donieft sinn Aktivitéiten, wéi Surfen oder Kitesurfen um Mier verbueden.