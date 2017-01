Zanter e Méinden si Reuniounen tëscht den zwou Parteien vun Zypern, wou iwwert eng Reunificatioun geschwat gëtt. Zanter 1974 ass d’Insel an eng griichesch an eng tierkesch Partie opgedeelt.Vermëttler an de Gespréicher elo ass d’UNO. Um Donneschdeg reest de Jean-Claude Juncker op Genf, wou weider Gespréicher sinn. Dat tëscht Griicheland, Groussbritannien an der Tierkei.