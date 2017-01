Den Ex-Premierminister Manuel Valls, de fréiere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg an déi aner Kandidate wäerten an éischter Linn iwwert d'Wirtschafts- a Sozialpolitik souwéi den Terrorismus debattéieren. Am ganze si 4 Televisiounsdebatte geplangt.



Bei der Virwahl triede véier Sozialisten an dräi Vertrieder vun anere Parteie géinteneen un. Gewielt gëtt den 22. an den 29. Januar.



Den aktuelle President François Hollande hat Uganks Dezember bekannt ginn, dass hien net méi wéilt untrieden. Bei de Presidentiellen am Abrëll an am Mee ginn de Sozialisten nëmme wéineg Chancë virausgesot, d'Wahlen ze gewannen.