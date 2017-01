A Griicheland an an de Balkanlänner dreet no Aussoe vun Hëllefsorganisatiounen eng humanitär Kris.

Dausende vu Flüchtlinge mussen dréngend approvisionéiert ginn. Wéi et heescht, géif den heftege Wanter d'Situatioun fir d'Leit liewensgeféierlech maachen. Vill Flüchtlingen sëtzen an Zelter. Et ass d'Fuerderung, dass d'EU dofir suergt, dass dës Leit an där aktueller Situatioun mënschewierdeg gehollef kréien an net eleng gelooss ginn.



Och d'Caritas warnt virdrun, dass sech d'Situatioun dramatesch zouspëtzt, sou zum Beispill a Serbien. Wéi et iwwerdeems vun der däitscher Hëllefsorganisatioun Diakonie Katastrofenhilfe heescht, hätt déi griichesch Regierung d'Offer aus Däitschland fir ze hëllefen, schonn e puer mol refuséiert.