Gebuer zu Honolulu op Hawaii a vun Chicago als Gouverneur vun Illinois riicht an d'Wäisst Haus. Rieds ass vum Barack Obama, dem 44. President vun den USA. Zwou Amtszäiten, also 8 Joer, huet hien als Chef vum Wäissen Haus zu Washington gekämpft, fir een anert Amerika: méi fair, méi tolerant, méi konterbont an weltoppen. Den Obama ass dacks gescheitert, huet sou muenches verpasst an awer vill erreecht. 8 Joer Barack Obama. Vun der Hoffnung a wat duerno koum. En Dossier vum Annick Goerens.

8 Joer President Obama / En 10bis1 vum Annick Goerens



232 Joer nodeems d'Vereenegt Staate vun Amerika gegrënnt goufen, ass de Barack Obama als éischte schwaarze President un d'Spëtzt vun den USA gewielt ginn. No 8 Joer ënnert dem Republikaner George W. Bush sinn d'Erwaardungen un den neie Mann immens héich. Dem Bush säin Ierwe gläicht nämlech engem Koup Schierbelen. Déi schlëmmste Finanz- an Wirtschaftskrise zanter 1929 mat engem Aarbechtslosentaux vun iwwer 10 Prozent. Och dat huet de Walkampf vum Obama mat geprägt, dofir säin Slogan „YES WE CAN“.



Mir wäerten eis drun erënneren, dass eppes geschitt an Amerika. Dat mir net sou zerspléckt sinn, wéi ëmmer suggeréiert gëtt. Dat mir ee Vollek sinn. Mir sinn eng Natioun. An zesumme starte mir dat nächst grousst Kapitel an der amerikanescher Geschicht, mat 3 Wieder, déi vun enger Küst op déi nächst a vun engem Mier op dat nächst schalen... YES WE CAN



D'Erwaardungen un de 44. President sinn deemno sou grouss, dass et natierlech onméiglech sollt ginn, fir all Ziler z'erfëllen.



Den Obama huet a senge éischten zwee Joer 2009 an 2010 vill Exzeptionelles geleescht. Hien huet déi amerikanesch Wirtschaft mam sougenannten „Stimulus“, also dem „American Recovery and Reinvestment Act“, nees un d'Rulle bruecht, mam Dodd-Frank-Act d'Finanzindustrie reguléiert, zwou Fraen als Verfassungsrichterinnen um Supreme Court nominéiert, dorënner eng Latäinamerikanesch Fra; een neien Ëmgang mat Homosexuellen am amerikanesche Militär agefouert an ee grousse Vertrag mat Russland ofgeschloss, fir nuklear Waffen no an no ofzebauen. Fir dee Vertrag krut hie jo schlussendlech de Friddensnobelpräis. Dann de wuel gréisste Succès aus senger Amtszäit, den „Affordable Care Act“, deen am Volleksmond och nach „Obamacare“ genannt gëtt. Géint d'Oppositioun vun de Republikaner huet den Obama déi gréisste Reform vum amerikanesche Sozialsystem zanter e puer Joerzéngte lancéiert. Hei een Extrait vum Barack Obama vu leschtem Dezember .



Wéi ech dëst Amt ugeholl hunn, wore 44 Milliounen Amerikaner NET verséchert. Haut sinn dovunner iwwer 20 Millioune couvréiert. Fir déi éischte Kéier an eiser Geschicht sinn iwwer 90 Prozent vun den Amerikaner verséchert. En Faite war gëschter de beschten Dag fir healtcare.gov. Iwwer 670.000 Amerikaner hu sech ageschriwwen, fir couvréiert ze ginn. An all Dag ginn et der méi.



An senger éischter Amtszäit huet den Obama also vill erreecht, däitlech méi, wéi a senger Zweeter. Den Dr. Christoph Haas, Politikwëssenschaftler an Expert am amerikanesche Regierungssystem op der Albert-Ludwigs-Universitéit Freiburg erkläert, wourun dat läit.



Es ist historisch betrachtet halt immer so, dass die zweite Amtszeit, die schwierigere ist, weil eben die Möglichkeit, noch einmal anzutreten, nicht mehr gegeben ist. Außerdem ist die erste Amtszeit halt immer Verbunden mit dem gerade errungenen Wahlsieg. Die Parteien sind dann vielleicht eher noch bereit, mit ihm zu gehen, vor allem die eigene Partei. Und das beflügelt natürlich die Amtszeit eines Präsidenten.



En anere Problem ass awer och, dass d'Demokraten 2010 bei enger Tësche-Wahl hir Majoritéit am Kongress verluer hunn. Vun do u gi béid Lageren, d'Republikaner an d'Demokraten, sech dauernd géigesäiteg d'Schold fir d'Blockagen am Kongress. D'Regierung geréit e puer Mol un de Rand vun der Handlungsonfäegkeet.



Was er dann gemacht hat, er hat versucht über verschiedene exekutive Verordnungen, also Möglichkeiten des Präsidenten auszuschöpfen, die quasi gesetzgeberische Aktivität haben. Da gab es dann die eine oder andere Maßnahme im Bereich der Umweltpolitik oder auch im Bereich der Waffengesetzgebung, aber es war eben nicht mehr der große Wurf, der hier möglich war, aufgrund der mangelnden Möglichkeiten mit dem Kongress tatsächlich Gesetze auf den Weg zu bringen. Also das ist eine Sache, die er nicht nur selbst zu verschulden hat, sondern die einfach die letzten 20, fast sogar 30 Jahre kennzeichnen, dass sie ein Auseinander-driften der Parteien haben und damit eben auch eine völlig schwierige Situation, was das Erreichen von Kompromissen angeht.



An der Aussepolitik hat den Obama ëmmer nees Problemer. De Réckzuch vun den amerikaneschen Truppen aus dem Irak war ze fréi an huet ee Vakuum zeréck gelooss, dee sech mat Terroriste gefëllt huet. Och am Afghanistan gëtt et nach kee Fridden an am Noen Oste sinn d'Beméiungen, fir e Kompromëss tëscht Israel an Palästina ze fannen, all am Sand verlaf. De schwéierste Feeler hätt den Obama awer a Syrien gemaach. Den Asaz vu Chemiewaffe wär eng rout Linn, ma wéi den Assad déi iwwerschat huet, huet den Obama... näischt gemaach. Wor dem Obama seng Aussepolitik eng eenzeg Defaite? Den Dr. Christoph Haas gesäit dat e bësse méi differenzéiert.



Auf der einen Seite stimmen natürlich diese Argumente, das ist vollkommen klar, dass diese Aktivitäten ausblieben. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass sie die außenpolitische Handlungen auch vor ihrem Wahlvolk letztlich rechtfertigen müssen. Und es gab nach der Bush-Administration gerade mit Afghanistan und dem Irak eine große Kriegsmüdigkeit. Nicht zu Letzt war ja Obama gewählt worden, auch, weil diese Einsetze beendet werden sollten. Wie gesagt, auf der anderen Seite hat es eben die Konsequenzen, dass die Bedeutung der USA eben in dieser Hinsicht, in dieser Region, ein bisschen zurückgegangen ist.



Am Mee 2011 gléckt senger Regierung dann awer eng symbolesch Victoire, déi him och vill Joren duerno ëmmer nach héich ugerechent gëtt.



Gudden Owend, haut kann ech dem amerikanesche Vollek an der Welt soen, datt d'Vereenegte Staaten vun Amerika eng Operatioun duerchgefouert hunn, déi den Osama Bin Laden, de Leader vun Al-Qaida, eliminéiert huet.







US-Spezialunitéiten hunn den Osama Bin Laden, Responsabel fir d'9/11 Attentater op den World Trade Centre zu New York, eliminéiert.



Während senger Amtszäit konnt den Obama och duerch eng Decisioun vum Supreme Court, also dem Ieweschte Geriichtshaff, eng Victoire fir méi Toleranz erreechen.



Eis Natioun gouf op engem ganz wichtege Prinzip gegrënnt, nämlech dass mir all gläich gebuer sinn. De Moien huet den Ieweschte Geriichtshaff unerkannt, dass eis Verfassung Gläichheet och am Bestietnis garantéiert. Domat affirméiere si, dass ALL d'Amerikaner e Recht hunn, vum Gesetz d'nämmlecht protegéiert ze ginn. Dass all d'Leit gläich behandelt solle ginn, egal wie si sinn a wie si gäre hunn. Des Decisioun vum Gericht ass eng Victoire fir all déi schwul an lesbesch Koppelen, déi sou laang fir hir elementar Rechter als Bierger gekämpft hunn. AN dës Decisioun ass eng Victoire fir Amerika.



E puer vu senge wichtegsten Ziler huet den Obama awer ni erreecht. Nämlech d'Waffegesetzer ze verschäerfen an den déiwe Gruef an der amerikanescher Gesellschaft z'iwwerbrécken. Ënnert dem Obama goufen et weiderhi vill Amok-Leef a Schéissereien, wäiss Polizisten hunn op onschëlleg Schwaarzer geschoss an do huet och net gehollef, dass den Obama op enger Trauerfeier no enger Schéisserei op Schwaarzer an enger Kierch zu Charleston "Amazing Grace" gesongen huet.





Och den ëmstriddene Militär-Prisong Guantanamo op Cuba gouf net, wéi virgesinn, ënnert dem Obama zougemaach. Hien hat zwar een Dekret dofir ënnerschriwwen, ma och dat ass un der republikanescher Majoritéit am Kongress gescheitert. Ma den Obama konnt am Géigenzuch awer historesch Rapprochementer mat den Iraner a mat de Kubaner feieren. "Si se puede", also déi spuenesch Versioun vun "Yes we CAN", huet et bei sengem historesche Besuch op Cuba geheescht.Vill Saache sinn dem charismatesche President also gelongen, anerer eben net, ma et wäert sech eréischt an e puer Joer weisen, wéi wichteg seng Presidentschaft wierklech war. Op alle Fall huet hien elo um Enn vu senger Amtszäit ganz héich Sympathiewäerter, déi bei iwwer 50 Prozent léien, wat ganz rar ass, fir e President no 8 Joer un der Spëtzt vun enger gedeelter Natioun. Et dierf een domat rechnen, dass den Obama an Zukunft zwar keen offizielle Pouvoir méi wäert hunn, mä dofir awer vill Influenz.

Dat war de Barack Obama um leschten "White House Correspondent's Dinner" virun der versammelte Press. Seng lescht Wierder "OBAMA OUT".