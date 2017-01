© AFP Archivbild

Ronn ee Mount nom Fliger-Accident an de Bierger vu Kolumbien hat et an engem Tëscherapport vun den Enquêten geheescht, dass d'Maschinn vun der bolivianescher Gesellschaft LaMia wéinst ze wéineg Kerosin an den Tanken erofgefall ass.Elo koum eraus, dass e puer Leit vum Equipage keng Autorisatioun fir de Vol haten, notamment de Co-Pilot an ee vun den Techniker. Dat huet ee vun den Affekoten an der Geriichtsaffaire ronderëm de Crash gesot.Beim Accident waren 71 Leit ëm d'Liewe komm, dorënner quasi d'komplett brasilianesch Football-Equipe vun Chapé-Coensé.Nëmme 6 Leit sollten de Crash iwwerliewen.