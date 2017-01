Historesch Konferenz um Donneschdeg zu Genf. Et geet natierlech iwwert d'Reunifikatioun vun der Insel.

Internat.: Am meeschte gelies

Zanter 1974 ass d'Insel an eng griichesch an eng tierkesch Communautéit opgedeelt.Alleguerten d'Acteure gesinn an där Konferenz de leschte Versuch, d'Insel nees zesummenzebréngen.Et ass déi éischt Negociatiounsronn fir den neien UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.