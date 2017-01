© AFP Archivbild

Annerhallef Woch virum éischte Wahltour sinn en Donneschdeg den Owend den Ex-Premier Manuel Valls, de fréiere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg a fënnef weider Kandidaten géinteneen ugetrueden. De Manuel Valls ass an d'Defensive geroden. Dee fréiere Premier huet seng Regierungsaarbecht ënnert dem President Hollande verdeedegt. Dozou hunn ënnert anerem Steiererliichterunge fir Betriber gehéiert, fir den Aarbechtsmaart ze relancéieren.D'Sozialiste vum aktuelle President François Hollande riskéiere bei de Presidentiellen am Fréijoer eng hefteg Defaite. D'Virwahl soll der Regierungspartei neie Schwong ginn. Am éischte vun am ganzen véier Televisiounsdueller goung et en Donneschdeg den Owend an der Haaptsaach drëms, wéi d'Ekonomie nees kann relancéiert an de Chômage reduzéiert ginn. Aner Sujeten waren d'Steieren an de Sozialsystem. Donieft hunn déi siwe Kandidaten och iwwert den Anti-Terror-Kampf geschwat an d'Sécherheetspolitik.D'Sozialisten stëmmen den 22. an 29. Januar iwwert hire Spëtzekandidat of.