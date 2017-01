Fir den Joe Biden war et ee ganz emotionale Moment, wou hien Tréinen net méi konnt zeréck halen. Hie wier dee beschte Vizepresident gewiescht, deen d'USA jee hat, sou de Barack Obama. Béid Männer waren am Laf vun de leschten 8 Joer enk Frënn ginn, an dat iwwert hir Aarbecht eraus.Wéi dem Joe Biden säi Fils am Joer 2010 een Häerzinfarkt krut, hat den Obama him finanziell Ënnerstëtzung offréiert. Wéi de Mann dunn 2015 un de Suitte vu Kriibs gestuerwen ass, hat den amerikanesche President eng emotional Trauerried gehalen.