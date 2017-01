Ee Feier mat dramatesche Suitten gouf et zu Baltimore an den USA. 6 Kanner koumen an de Flamen ëm d'Liewen.

D'Mamm an 2 weider Kanner sinn an engem kriteschen Zoustand. Dat melle lokal Medien.Ee Meedche vun 8 Joer hat der Mamm gehollef 2 Gesëschter vu 4 a 5 Joer aus dem Haus ze zéien, dat a Flame stoung. Fir déi aner 6 Kanner am Alter tëscht 9 Méint an 11 Joer koum all Hëllef ze spéit.De Papp war den Zäitpunkt vum Ongléck net doheem. D'Brandursaach ass nach net gekläert.