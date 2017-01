© AFP

Den ungaresche Premier huet iwwert ee nationale Radiosender annoncéiert, datt hie Migranten déi am Land ukommen, systematesch aspäre wëll. Hie wëllt domadder d'Souveränitéit vu sengem Land erhalen. Allerdéngs géif esou eng Mesure géint dat europäescht Recht goen.D’lescht Joer hu ronn 30.000 Migranten an Ungarn eng Demande op Asyl gestallt. Engem leschten Decompte no, wiere ronn 460 Persounen den Ament a Flüchtlingsheemer ënnerbruecht, ronn 270 dovunner an gespaarten Heemer.