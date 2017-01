© AFP

Protester haten an der Woch jo dozou gefouert, datt d'Warschauer Parlament deels besat gi war. Eng ganz Partie Experten an Aktivisten haten un de President appelléiert, d'Gesetz net z'ënnerschreiwen.



D'Budgetsdebatte ware wéinst der Blokade vum Parlament Mëtt Dezember aus der Plenière an aner Säll verluecht ginn. Der Oppositioun no wier dat net legal gewiescht. Deemno géing dat Gesetz dann och net gëllen.