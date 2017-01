Tëscht de Bretellen Reinsfeld a Mehring ass e Camion aus Lëtzebuerg wéinst net ugepasster Vitess un d'Wiederverhältnisser accidentéiert. De Camion ass un d'Schleidere komm a mat der Leitplank an der Mëtt kollidéiert. Dobäi huet seng Remorque sech queesch gestallt an huet déi ganz Bunn blockéiert. Et gouf kee blesséiert, ma de schuet geet an de fënnefstellege Beräich.Zwou Stonne laang war d'Autobunn fir den Trafic gespaart, wéi d'Pompjeeën d'Gefier mat speziellem Gerät gebuergen hunn.