D'Männer aus dem Quartier Molenbeek géingen den Ament vun den Enquêteure befrot ginn. Waffen oder Sprengstoff wäre bei den Asätz awer net fonnt ginn, dat mellt déi belsch Noriichtenagence Belga.D'Justiz wäert um Sonndeg och driwwer entscheeden op d'Männer weider festgehale ginn oder net.De Quartier Molenbeek ass e soziale Brennpunkt vu Bréissel an ass zanter den Attentater vu Paräis am November 2015 ëmmer nees an de Schlagzeilen. D'Attentäter vu Paräis a Bréissel hunn alleguer zäitweis zu Molenbeek gewunnt.