Op d'mannst 26 Autoen, 3 laang an 2 méi kleng Camione wären duerch déi glat Stroossen anenee gerannt. Wahrscheinlech hätt sech duerch den Äisreen an d'Knëppelsteng ganz séier eng Äisschicht op der Strooss entwéckelt, déi fatal war fir d'Gefierer.Eng Fra koum beim Accident ëm d'Liewen a 6 Persoune goufe schwéier blesséiert.D'Autobunn war stonnelaang gespaart an goung eréischt am spéiden Owend e Samschdeg nees fir den Verkéier op.