No 18 Joer Ënnerbriechung wollt Serbien nees den Zuchverkéier an de Kosovo lancéieren an dat mat engem Propagandazuch.

© AFP

Dëse war an de serbeschen Nationalfaarwe rout-blo-wäiss. Dëst huet awer zu ganz staarke Reaktioune bei den Nopere gefouert. Doropshin huet de serbesche Regierungschef Vucic kuerz virun der Grenz den Transfert gestoppt fir dass et net zu Ausernanersetzunge kënnt. Hien huet Pristina, der Haaptstad vum Kosovo, iwwerdeems virgeworf Police un d'Grenz geschéckt ze hunn, fir ee Konflikt ze provozéieren.Den Zuch mat der Schrëft "Kosovo ass Serbien" war e Samschdeg de Moien op der Gare zu Belgrad gestart. Zil war d'Stad Kosovska Mitrovica am Norde vum Kosovo, wou gréisstendeels Serbe wunnen.Am Kosovo wunnen an der Majoritéit ethnesch Albaner an eréischt 2008 huet de Kosovo sech als onofhängeg vu Serbien erkläert. Déi serbesch Regierung an d'Kosovo-Serben erkennen d'Onofhängegkeet nach ëmmer net un.