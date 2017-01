Dat huet de President François Hollande e Samschdeg no engem Treffe mat méi wéi 30 afrikanesche Staats- a Regierungscheffen zu Bamako am Mali ugekënnegt.

© AFP (Archiv)

Dobäi solle virun allem Passeuren an Drogenhändler viséiert ginn, déi hirersäits e groussen Deel vum Terrorismus finanzéieren.



Frankräich géing iwwerdeems an den nächste 5 Joer 23 Milliarden Euro investéiere fir d'Entwécklung an de Wuesstem an Afrika ze ënnerstëtzen an sou och d'Migratioun Richtung Europa ze bremsen.