Zu Paräis ass um Sonndeg eng Noost-Konferenz bei der iwwer 70 Staaten an international Organisatiounen iwwer de Konflikt beroden.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Déi concernéiert Länner selwer, sinn iwwerdeems net invitéiert. Den israelesche Premier Netanjahu huet dowéinst och schonn am Virfeld vun enger „manipuléierter Konferenz“ geschwat, bei der et géing drëm goe fir anti-israelesch Standpunkten ze votéieren.



Zu Paräis wëllen sech e puer Participanten, ënnert anerem Frankräich ganz besonnesch fir eng 2-Staaten-Léisung asetzen, also eng friddlech Koexistenz tëscht béide Konfliktparteien.