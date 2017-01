© AFP

16 Stonne laang huet d'Odyssee vun engem japaneschem Tourist op engem Surfbriet virun der australescher Küst gedauert, ier hie vun engem Schëff entdeckt an du gerett konnt ginn.6 Stonne laang hätt de Mann versicht nees zeréck ze paddelen, bis hien dunn um Enn vu senger Kraaft war. Well keen de Japaner als vermësst gemellt huet, wär och net no him gesicht ginn, sou e Porte-parole vun der Police.De Mann konnt just iwwerliewen, well den Ament Summer an Australien ass an deementspriechend waarmt Wieder ass.