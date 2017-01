E Fliger vun Eurowings huet e Sonndeg de Moien am Kuwait missten noutlanden, well ee vun de Piloten e Bommenalarm gemellt hat.

© AFP Archivbild

D'Direction de l'aviation civile aus dem Kuwait seet, datt et e falschen Alarm war. Wéi de Fliger duerchsicht ginn ass, wier kee Sprengstoff fonnt ginn. An awer war et sécherlech ee grousse Schock fir déi 297 Passagéier u Bord vun der Maschinn.

Si goufen an engem Hotel ënnerbruecht a sollen an der Nuecht weider reesen.