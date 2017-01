E Sonndeg géint 16.50 Auer koum et zu Zemmer an der Südäiffel zu engem schwéieren Accident, bei dem 2 Persoune ganz uerg blesséiert goufen.

© INPUT Presse

Op enger Kräizung wollt e Pick Up-Chauffer no lénks a Richtung Tréier ofbéien an huet dobäi eng 47 Joer al Automobilistin iwwersinn, déi aus der Richtung koum. D'Fra hat nach probéiert auszewäichen, ma dat ass awer net méi gelongen. Si gouf beim Accident liewensgeféierlech blesséiert an huet missten aus hirem Auto erausgeschnidde ginn. Si gouf mam Rettungshelikopter an d'Spidol geflunn.Och de Chauffeur vum Pick Up gouf ganz uerg verwonnt a koum an d'Spidol.