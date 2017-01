Am Interview mat der däitscher Bild-Zeitung an der britescher "Times" huet den Donald Trump ënnert anerem d'Flüchtlingspolitik vun der Bundeskanzlerin Angela Merkel als ee katastrophale Feeler bezeechent. Hien hätt grousse Respekt virun der Kanzlerin, mä hie géif et ganz onglécklech fannen, wat geschitt ass. Däitschland hätt all dës Leit an d'Land gelooss, egal vu wou se koumen. Hien hätt Däitschland gär, sou den designéierten amerikanesche President. Säi Papp hätt däitsch Originnen, hie wéilt awer net an déi selwecht Situatioun geroden.



D'USA géifen dowéinst vum éischten Dag un, wou hien am Amt ass, op sécher Grenze setzen. Direkt den Dag no senger Vereedegung wëll hien eegenen Aussoen no een entspriechenden Dekret ënnerschreiwen. Geplangt wieren extrem Sécherheetsiwwerpréiwungen. Et géif net sou viru goe wéi bis elo. Et géif ëm Moslemen aus verschiddene Regioune vun der Welt goen, déi vill Problemer mam Terrorismus hunn. Op d'Fro, ob déi verschäerfte Reegelen aus Repercussiounen op Touristen aus EU-Staaten hunn, sot den Donald Trump, dass dat de Fall kéint sinn, dat misst een nach gesinn.



Wat donieft d'Relatioune mat Russland uginn, sollen d'Sanktiounen nei bewäert ginn. Den zukünftegen US-President huet dëst an een Zesummenhank mat den atomare Waffe gestallt. Et missten däitlech manner Nuklearwaffe ginn, si missten drastesch reduzéiert ginn, fuerdert den Donald Trump.



Op en neits huet hien d'Nato ass komplett vereelzt bezeechent. D'Allianz hätt Problemer, sou den Donald Trump. Si wier "obsolet", well se éischtens viru ville ville Jore gegrënnt gouf. Zweetens géifen d'Länner net dat bezuelen, wat se missten. Hie geheit der Nato donieft vir, sech net ëm den Terrorismus gekëmmert ze hunn. Et wier och esou, dass net all d'Nato-Länner an d'Verdeedegung investéieren, sou wéi et misst sinn. "Mir sollen dës Länner protegéieren, mä vill vun dëse Länner bezuelen net wat se missten." Dat wier ongerecht géintiwwer den USA, sou den designéierten amerikanesche President.



Wat iwwerdeems de Brexit betrëfft, gesäit hien dësen als positiv. Den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU wäert ënnert dem Stréch eng exzellent Saach sinn. Dovun ass den Donald Trump eegenen Aussoen no iwwerzeegt. Hie rechent dann och domadder, dass nach weider EU-Staaten et d'selwecht maachen.