E lescht Massaker am Nord-Oste vum Land huet offiziellen Informatiounen no op d'mannst 26 Doudesaffer gefuerdert.

Ëmmer nees kënnt et zu bluddegen Ausenanersetzungen a brasilianesche Prisongen.



Esou elo och am Prisong vun Alcaçuz bei Natal.



Do huet e Massaker offiziellen Informatiounen no op d'mannst 26 Doudesaffer gefuerdert.



Bis ewell wieren 26 Doudeger confirméiert ginn, sou de Minister fir déi ëffentlech Sécherheet am betraffene Bundesstaat.



D'Ausernanersetzungen tëscht wahrscheinlech zwou Drogebanden haten e Samschdeg ugefaangen.



Dee betraffene Prisong, an deem Plaz ass fir ronn 600 Prisonéier, ass mat iwwer 1.000 Inhaftéierte massiv iwwerbeluecht.