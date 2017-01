An der Géigend vun dësem Fluchhafen ass den Accident geschitt.

Duerch d'Fligerongléck am Kirgistan koumen engem leschte Bilan no op d'mannst 32 Mënschen ëm d'Liewen.



Um Buedem soll et op d'mannst 28 Doudeger ginn, dorënner vill Kanner, wéi et vun offizieller Säit heescht.



Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Doudesaffer op 30 bis 40 kéint klammen.



Ënnert den Doudesaffer sinn och déi zwee Piloten.



Bis ewell goufen 8 Persoune blesséiert gebuergen, dorënner sechs Kanner.



Iwwert d'Onglécksursaach ass nach näischt bekannt.