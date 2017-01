Nach ni war an der rezenter Wirtschaftsgeschicht de Wuelstand op der Welt sou ongläich verdeelt, wéi dat haut de Fall ass.

Dat geet aus enger Etude vun der Entwécklungsorganisatioun Oxfam ervir.



Deemno hunn déi aacht räichste Mënschen op der Welt, alles Männer, zesummen een ähnlecht grousst Verméigen wéi déi gesamt aarm Halschent vun der Mënschheet.



Un der Spëtzt steet de Microsoft-Grënner Bill Gates mat 75 Milliarden US Dollar. Hannendru kommen den amerikanesche Finanzmënsch Buffett, oder nach de mexikanesche Geschäftsmogul Slim, de Chef vun Amazon Bezos, de Facebook-Grënner Zuckerberg an de fréiere Buergermeeschter vun New York Bloomberg.