Bourssewäert vu 46 Milliarden Euro Megafusioun vu Brëllefirmae Luxottica an Essilor

Aus der Welt vun de Brëller ass et d'Nouvelle vun der Fusioun vun zwee vun deene Gréissten, an zwar den Italiener vu Luxottica an de Fransouse vun Essilor.