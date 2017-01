© AFP (Archiv)

E Méindeg de Moie sinn 10 Prisonnéier aus dem amerikanesche Militärprisong Guantanamo am Oman ukomm, deelt den Ausseministère vum arabesche Land mat. Domadder sëtze lo nach 45 Persounen am ëmstriddene Prisong.De Barack Obama hat et bis ze lescht net fäerdeg bruecht, trotz Walverspriechen, Guantanamo, zouzemaachen. Säin designéierte Successeur, dee jo e Freideg iwwerhëlt, huet schonn annoncéiert, fir a senger Presidence keng weider Prisonnéier fräizeloossen, well et geféierlech Leit wieren.