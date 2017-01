© RTL Archiv

De Lëtzebuerger Diplomatiechef kënnt mat sengem Homologe, dem Edgars Rinkevics an dem lettesche Premierminister Maris Kucinskis zesummen. Um Programm stinn och Gespréicher mam President vum Parlament. An der Haaptsaach geet et ëm déi bilateral Relatiounen, souwéi d'Kooperatioun tëscht dem baltesche Staat an de Benelux Länner. Weider hält de Jean Asselborn eng Ried virun de Studente vun der Héichschoul fir Droit zu Riga ënnert dem Motto "2017 - wou steiert Europa hin?"