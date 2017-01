An Däitschland decidéiert sech um Dënschdeg, ob d'NPD weiderhin an der däitscher Parteielandschaft gedult ass.

D'Bundesverfassungsgeriicht zu Karlsruhe gëtt um Dënschdeg säin Uerteel bekannt, ob déi rietsextrem Partei verbuede gëtt oder net.



Ee Verbuet setzt viraus, dass d'Riichter d'NPD als Verstouss géint d'Verfassung astufen.



An der Lescht hat d'Partei ferm an der Wielergonscht verluer an ass den Ament a kengem Landtag méi vertrueden. Dowéinst ginn et dann och Bedenken, deemno d'NPD sou mann politesch Relevanz kéint hunn, fir sou eng schaarf Mesure ze justifiéieren.