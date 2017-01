Vivario (Korsika) de 15. Januar.

Well et mat der Stroumversuergung kéint knapp ginn, hunn de Stroumkonzern EDF an och de franséischen Ëmweltministère een Appell gemaach, spuersam mat Energie ëmzegoen. Sou sollen d'Leit hir Wäschmaschinn zum Beispill net grad zu de Spëtzenzäite lafe loossen.







De franséische Wiederdéngscht erwaart, dass a groussen Deeler vum Land vun en Dënschdeg un Temperature massiv an de Keller ginn, ähnlech wéi bei eis. Dat soll bis Enn vun der Woch de Fall sinn.



Déi franséisch Stroumliwwerante ginn dovunner aus, dass d'Atomzentralen an d'Importer d'Besoinen op d'mannst emol um Dënschdeg kënnen ofdecken. E Mëttwoch kéint et dann awer sinn, dass Mesurë mussen ergraff ginn, fir de Stroumverbrauch ze reduzéieren.



