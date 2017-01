Dat kéint nämlech d'Richtung sinn, déi déi britesch Premierministesch Teresa May viséiert. Eng Konfrontatioun mat der EU.

Um Dënschdeg wëll si hire Plang, en 12-Punkte-Plang, presentéieren.







Virgesinn wier deemno, dass d'Land aus dem EU-Bannemaart an aus der Zollunioun austrëtt. Et wier och virgesinn, dass Groussbritannien dem Europäesche Geriichtshaff de Réck dréint, fir nees méi Kontroll ze kréien iwwert d'Immigratioun aus der EU an déi fräi Zirkulatioun ze stoppen.



D'Teresa May wëll Enn Mäerz zu Bréissel offiziell d'Austrëttsdemande areechen. Duerno bleiwen dann zwee Joer fir iwwert den Austrëtt ze verhandelen.



Bis elo hat déi britesch Premierministesch opstoe gelooss, wéi eng Ziler si genee an de Verhandlungen ustrieft.