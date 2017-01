Zanter November scho sëtzt de Mann an der Tierkei an engem Prisong.

© AFP (Archiv)

Ee kurdeschen Oppositiounspolitiker soll an der Tierkei bis zu 142 Joer an de Prisong goen, dat fuerdert de Parquet, well de Mann mat der verbuedener Partei “PKK” Kontakt gehat soll hunn an och Propaganda fir si gemaach hunn.