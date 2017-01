Dat mellt den amerikanesche Militär. Dat ëstlecht Ufer vun der nordirakescher Milliounemetropol wier schonn zu 90% ënner Kontroll vum Militär an et wier drop an drun, dass et komplett kéint befreit ginn, sou ee Spriecher vum US-Militär zu Bagdad.



Dass déi ganz Stad geschwë liberéiert ass, schéngt awer éischter onwahrscheinlech. Wéi et weider heescht, hätten d'Loftattacke vun der internationaler Koalitioun déi finanziell Ressource vun der Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat haart getraff.



Et hätt een och d'Moyenen zerstéiert, duerch d'Vente vu Pëtrol u Suen ze kommen. All Mount géif een dofir suergen, dass der Miliz Milliounen un Dollar verluer ginn. Déi irakesch Arméi an hir Alliéiert hate Mëtt Oktober zejoert mat der Offensiv op Mossul ugefaangen. Ënnerstëtzt gi si duerch d'Loftattacke vun der internationaler Koalitioun. Mossul ass déi lescht Bastioun vum IS am Irak.