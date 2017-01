© AFP (Archiv)

De Joachim Gauck hält um Mëttwoch seng lescht Ried als Bundespresident. Ënnert dem Titel "wéi soll et ausgesinn, eis Land?" wëll den däitsche Staatschef de Bou zu senger Untrëttsried 2012 spanen.Den 12. Februar wielt d'Bundesversammlung en neie Bundespresident. De Joachim Gauck wollt net fir eng zweet Mandatszäit kandidéieren.Iwwregens ass dann och den Datum fir déi nächst Bundestagswahlen bekannt. De 24. September ginn d'Bierger an eisem Nopeschland wielen. D'Kanzlerin Angela Merkel hofft do fir e 4. Mandat op hirem Posten als Regierungscheffin erëmgewielt ze ginn. Den Datum muss nach just formell vum Nach-Bundespresident Joachim Gauck confirméiert ginn.