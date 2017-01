© afp

Den Zentrum vum Biewe louch an där Géigend vun Amatrice, déi zejoert scho vun enger schwéierer Serie vun Äerdbiewen getraff gouf.D'Wiederkonditiounen maachen et de Secouristen bei hirer Hëllef nach méi schwéier. Zu Rieti goufen Schoulen evakuéiert, ma vill Uertschaften an der Géigend si souwisou schonn zerstéiert. Vun Amatrice goufen an enger éischter Phas just méi kleng Schied gemellt.

Am August ware bal 300 Mënsche gestuerwen. Zéngdausenden hunn hiert Doheem verluer. D'Biewe war däitlech bis op Roum ze spieren.

Den Epizenter louch tëscht der Stad L'Aquila an den Abruzzen a Rieti an der Regioun Latium.