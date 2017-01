E liicht melancholesche President ... méi seriö an nodenklech wéi soss war de Barack Obama beim leschte Rendez-vous mat der Press am Wäissen Haus.

Hien huet d'Sanktioune géint Russland verteidegt. D'Konditioune fir se opzehiewen, wären net ginn.

Hien huet och d'Begnodegung vun der Whistleblowerin Manning kommentéiert. D'Uerteel wär net ugepasst gewiescht am Verglach mat aneren Uerteeler, 35 Joer Prisong. D'Manning hat Arméi-Dokumenter ëffentlech gemaach a sou Krichsverbriechen opgedeckt.

Hien hat och e puer gutt Rotschléi fir säin Nofolger, den Donald Trump. Hien huet e viru séieren an eesäitege Manöveren an der No-Ost-Politik gewarnt. Den Job vum amerikanesche President kéint een och net eleng maachen.

Um Enn gouf et nach e puer nodenklech Wierder. D'USA wieren e grousst a komplizéiert Land. Hie géif awer dru gleewen, datt d'Mënsche méi gutt wéi béis wären.





Extrait Barack Obama (1)



Wann een also haart dru schafft, kann een d'Welt e bësse verbesseren, seet den Obama, deen dowéinst och optimistesch ass fir d'Zukunft.





Extrait Barack Obama (2)



De Barack Obama selwer wëll déi 8 Joer als US-President fir d'éischt mol verdauen. Hie wëll schreiwen – sech net méi sou vill schwätzen héieren. An Zäit mat sengen zwee Meedercher verbréngen, dat wiere seng Prioritéiten dëst Joer.





E Freideg gëtt dann den Donald Trump vereedegt, owes eiser Zäit. Duerno hält e seng éischt offiziell Ried, eng ganz Rei vun deene Rieden hu Geschicht geschriwwen. Z.B. déi vum John F. Kennedy 1961: "Frot net, wat Äert Land fir Iech ka maachen. Frot, wat Dir fir Äert Land kënnt maachen."

D'Feierlechkeete fänken schonn um Donneschdeg un. Um Nationalkierfecht vun Arlington, net wäit ewech vun der Haaptstad, leeën den zukünftege President a säin designéierte Vizepresident Mike Pence ee Kranz néier, fir un déi gefalen Zaldote ze erënneren. Duerno suivéiere si ee Concert beim Lincoln Memorial.



E Freideg ginn déi zwee Männer da vereedegt. E puer Dosen Deputéiert vun den Demokraten hunn am Virfeld annoncéiert, dass si d'Vereedegungszeremonie virum Kapitol wëlle boykottéieren. Fir ee geplangte "Fraemarsch" géint den Trump duerch Washington ginn Honnertdausende vu Leit erwaart. Net manner wéi 96 Protestgruppen hu sech fir Demonstratiounen ugemellt. An der amerikanescher Haaptstad gëllen dowéinst extrem streng Sécherheetsmesuren.

Net manner wéi 7.800 Zaldote vun der Nationalgarde goufe mobiliséiert, fir fir Sécherheet an Uerdnung ze suergen. Alles an allem wäerte muer iwwer 28.000 Zaldoten a Polizisten am Asaz sinn.



E Freideg ass och e Concert geplangt, mä wien do optrëtt, weess kaum een. Den Donald Trump huet anscheinend Problemer fir Staren ze fannen, déi fir hie wëlle sangen.





Den Donald Trump ass a bleift deemno ganz ëmstridden, speziell an Europa. De President vun der EU-Kommissioun, de Jean-Claude Juncker war e Mëttwoch den Owend Invité um Bayereschen Rundfunk fir e Interview vun enger ¾ Stonn. Den Donald Trump war do och e Sujet.





Extrait Jean-Claude Juncker (1)



Thema vun der Sendung e Mëttwoch den Owend um BR war "Wie retten wir Europa, Herr Juncker?" De fréiere Lëtzebuerger Premier gleeft net drun, datt nach weider Länner eraus aus der EU wëlle goen.