© AFP (Archiv)

Dee Jugendlechen hat fir d'éischt op eng Léierin an op aner Schüler geschoss, éier hie sech selwer an de Kapp geschoss huet.



E puer Stonnen no der Dot ass dee Jugendlechen u senge schwéiere Blessure gestuerwen. Déi 24 Joer al Léierin an zwee Schüler goufen och um Kapp getraff a schwiewen a Liewensgefor. Ee weidere Schüler gouf um Aarm blesséiert.